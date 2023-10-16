КамАЗ запатентовал логотип для беспилотного автомобиля

Крупнейший российский производитель грузовой техники запатентовал графическое решение логотипа перспективной модели КАМАЗ Челнок. Соответствующий документ появился в базе Роспатента. Напомним, что под этим названием КАМАЗ ведет проект беспилотника с заводским индексом КАМАЗ-3373.

© Концепт КАМАЗ-3373 Челнок

На сам экспериментальный транспортер, оснащенный полностью автономным управлением, КАМАЗ получил патент еще в феврале 2020 года, а испытания прототипа начал в декабре 2019-го.

Патентное изображение логотипа КАМАЗ Челнок

Челнок – уже шестой беспилотный прототип КАМАЗа, но первый не имеющий кабины. Электрическая платформа, в которой обе оси управляемые, является совершенно симметричной.

Системы машинного зрения располагаются с обеих сторон возможного движения. Светотехника – тоже с двух сторон, дублированная «передняя» и «задняя». Предусмотрена пятисторонняя загрузка и разгрузка груза.