Комиссию дилеров при продаже авто в кредит предложили урезать

Национальный автомобильный союз (НАС) настаивает на необходимости ограничения размера комиссий дилеров при продаже автомобилей в кредит, сообщают «Известия». В письмах, направленных вице-премьеру Денису Мантурову, а также руководителям Центрального банка и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), НАС обращает внимание на серьезные вопросы, связанные с комиссиями, которые дилеры берут при продаже автомобилей в кредит. Среди них выделяется комиссия за оформление кредита, которая может достигать 9% от общей суммы кредита. НАС также отмечает, что размер кредита рассчитывается с учетом дополнительных продуктов и услуг, таких как страхование, помощь на дороге, аксессуары и другие, что в итоге приводит к увеличению суммы кредита и комиссии дилера.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, с начала 2023 года объем автокредитов составил 499,8 миллиарда рублей, что на 61,4% больше, чем за тот же период предыдущего года. Этот рост происходит в контексте роста ключевой ставки Центрального банка и увеличения цен на автомобили. В такой ситуации комиссии дилеров становятся дополнительной финансовой нагрузкой на покупателей.

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Вице-президент НАС Антон Шапарин отмечает, что автодилеры часто навязывают дополнительные услуги и товары, что противоречит закону о защите прав потребителей. Для решения этой проблемы, НАС предлагает два ключевых шага: первым - уничтожение экономической основы для навязывания таких услуг, в частности, запрет на установку оборудования и работ до момента продажи автомобиля, вторым - введение предельной комиссии дилера за автокредит, не превышающей 4%.