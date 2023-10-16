Китайская Tesla Model 3 поступит в продажу в США под названием Highland

Многие удивились тому, что, когда Tesla представила обновленную Model 3 в конце августа, она не упомянула, когда новинка поступит в продажу в США, несмотря на то, что поставки клиентам должны были начаться в ближайшее время в Европе и на небольших рынках, таких как Австралия. Теперь похоже, что Tesla готовит Model 3 к продаже на своем внутреннем рынке.

Незамаскированный прототип Model 3 был недавно сфотографирован пользователем Redditor на шоссе в районе залива Сан-Франциско, и это очень взволновало энтузиастов Tesla. Автомобиль окрашен в оттенок Ultra Red, как у новой Model 3, но этот экземпляр не производился на заводе фирмы во Фримонте, Калифорния. Вместо этого китайская надпись на задней двери указывает на то, что он был построен на заводе Tesla недалеко от Шанхая и экспортирован в США для некоторых местных испытаний.

Новая Model 3 выглядит более современно, чем предыдущая модель, благодаря обновленной передней и задней панели, в частности, фарам и ДХО в стиле родстера второго поколения. Однако не всем так нравится новый дизайн, но мы сомневаемся, что это как-то повлияет на продажи автомобиля.

Tesla также внесла ряд изменений в интерьер седана, установив новую приборную панель с новой системой окружающего освещения. Tesla также разработала для Model 3 другое рулевое колесо и убрала подрулевые переключатели, переместив указатели поворота на рулевое колесо. Более тонкие рамки центрального информационно-развлекательного экрана также означают, что теперь у него 15,4-дюймовый дисплей вместо 15-дюймового дисплея предыдущей модели.