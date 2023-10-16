В Китае появится самый длинный минивэн

Концерн Great Wall готовится к запуску 18 октября в Китае продаж особой версии минивэна Wey Gaoshan. Об этом сообщает CarNewsChina.

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Модель станет самым длинным и просторным вэном на рынке. Роскошную новинку оценили в более чем 400 тысяч юаней (более 54,5 тысячи долларов).

Wey Gaoshan в версии Executive Extended основан на стандартной модификации вэна, но будет на 360 миллиметров длиннее.

Колесная база составит 3275 миллиметров при общей длине 5405 миллиметров. Что касается длины пассажирского пространства, то она составит 3823 миллиметра.

Машине дадут отдельный экран для задних пассажиров, 20 динамиков Harman/Kardon, климат-контроль с ароматизатором и ряд других роскошных опций.

Кресла получат собственные регулировки, подогрев и вентиляцию. Согласно предварительной информации, силовая установка удлиненной машины будет такой же, как и у стандартного вэна Gaoshan.Это гибридное сочетание 156-сильной полуторалитровой «четверки» и электромотора на задней оси мощностью 184 л.с.