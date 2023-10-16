Дилер назвал китайские машины, за которыми выстраиваются очереди

На ряд автомобилей китайских марок Geely, GAC, Li, Changan и Tank в России спрос превышает предложение. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу дилерского холдинга «Авилон» Андрей Каменский.

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По словам эксперта, среди автомобилей марки Geely россияне выстраиваются в очереди за кроссовером Coolray, а среди моделей GAC — за большим трехрядным паркетником GS8.

«По бренду Changan среди особенно популярных моделей в этом классе можно назвать CS55 Plus, CS35 Plus и UNI-T. В линейке марки Tank повышенным спросом сегодня пользуется Tank 300. В сегменте электромобилей в этом ключе стоит отметить гибридные Li L7 и Li L9. Клиенты особенно ценят в них высокий запаса хода (1100 км по китайскому циклу WLTC)», — отметил Каменский.