Chery намерена оснастить рамный внедорожник пневмоподвеской

Китайский автопроизводитель Chery представил новую перспективную платформу для внедорожников, допускающую применение как силовых агрегатов, так и пневмоэлементов в подвеске. Первая серийная модель на такой базе выйдет в 2025 году, пишет Auto.ru.

Представление прошло в рамках мероприятия Chery Technology Day. Ожидается, что новую платформу могут получить внедорожники с длиной колесной базы от 2,8 до 3,4 метра.

Оснащать их планируется только гибридными силовыми установками или электродвигателями. При этом ДВС сможет как вращать колеса, так и выступать «генератором», увеличивая потенциальный запас хода до 1400 километров.

А благодаря пневмоэлементам в подвеске величина дорожного просвета сможет варьироваться в диапазоне от 220 до 350 миллиметров.

Chery может использовать новую платформу при выпуске нового внедорожника. Ожидается, что серийная модель получит рамную конструкцию, семиместный салон и гибридную силовую установку.