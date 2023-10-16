Минтранс готовит новые поправки в ПДД и новые штрафы

Смысл измерения средней скорости понятен: некоторые водители на длинном участке без камер несутся как угорелые, а под камеры замедляются. По большому счету, поправки – действительно забота о безопасности. Ведь для наполнения бюджета и поддержки производителей достаточно увеличить количество камер, фиксирующих мгновенную скорость и прочие нарушения.