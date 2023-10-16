Минтранс готовит новые поправки в ПДД и новые штрафы
Читатель «За рулем» хочет узнать, почему вновь муссируется вопрос о наказании за среднюю скорость? Это реально повлияет на безопасность или же продвинет интересы производителей соответствующей техники?
Ответ эксперта
Сергей Зиновьев, редактор:
– Минтранс готовит поправки в КоАП РФ и ПДД – в законах появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства». Без него замер средней скорости был не вполне легитимным, из-за чего его в итоге и отменили.
Смысл измерения средней скорости понятен: некоторые водители на длинном участке без камер несутся как угорелые, а под камеры замедляются. По большому счету, поправки – действительно забота о безопасности. Ведь для наполнения бюджета и поддержки производителей достаточно увеличить количество камер, фиксирующих мгновенную скорость и прочие нарушения.
Впрочем, нет статистики, которая бы однозначно говорила, что именно из-за превышения средней скорости происходит много аварий.