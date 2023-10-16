Evolute выводит на российский рынок премиальный электрокроссовер

Компания Evolute представляет в России новый премиальный электрокроссовер Evolute i-Jet, об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету". Пиковая мощность электрической силовой установки модели может составляет 646 л. с., а пиковый крутящий момент достигает 940 Нм. Время разгона i-Jet до первой сотни в зависимости от версии батареи составляет от 3,7 до 4,0 секунд.

На старте производства i-Jet будет доступен для приобретения с одной из двух возможных версий батарей на выбор. Первый вариант предусматривает установку литий-железо-фосфатного аккумулятора, емкость которого составляет 80 кВт с запасом хода 430 км по циклу WLTP. На разгон до 100 км/ч электрокроссоверу потребуется 4 секунды.

Для тех, кто хочет получить максимум от премиального SUV, будет предложен сверхтехнологичный полутвердотельный аккумулятор емкостью 90 кВт, который обеспечит разгон от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, при этом модель обладает запасом хода в 530 км.

В салоне использованы высококачественные материалы. Цифровая панель приборов расположена на 12,3-дюймовом экране, а сенсорный мультимедийно-развлекательный комплекс имеет диагональ 15,6 дюйма. Для уюта в темное время суток в салоне установлена амбиентная подсветка с режимом выбора из 64 цветов. Проекционный HUD-дисплей транслирует важные показатели на ветровое стекло, что позволяет водителю не отвлекаться от дороги.

Передние кресла с отделкой из экокожи оснащены функцией массажа, подогревом, вентиляцией, а также электроприводом с памятью настроек.

Предзаказ на Evolute i-Jet уже стартовал, стоимость машины объявят дополнительно.

i-Jet, он же Dongfeng Seres SF5, станет самым дорогим в линейке: по данным инсайдеров, его цена составит 6,5 млн рублей.