Автоэксперты назвали лучшее время для покупки машины

"На рынке автомобилей с пробегом покупка авто в январе особенно актуальна, так как фактически автомобиль стал на год старше, поэтому с продавцами можно договариваться о скидках. Весна и лето - не лучшее время для приобретения авто: в сезон отпусков спрос на личный транспорт всегда повышенный, соответственно и цена может вырасти", - отмечает Тузов.