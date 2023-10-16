Ford Ranger превратили в шестиколесный гибридный пикап

Инжиниринговая компания Ricardo представила необычный шестиколёсный Ford Ranger HEX 6x6. Он оснащен гибридной системой с болтовым креплением, дополнительной осью и специальной задней подвеской. Модификации призваны значительно улучшить грузоподъёмность и проходимость пикапа.

Ricardo опубликовал единственную фотографию Ranger HEX 6×6. За основу взяли пикап с удлинённой кабиной. Конструкция задней подвески типа «Де Дион» позволяет получить конфигурации шасси 6×6 или 6×4 в соответствии с предпочтениями клиентов.

Стандартный 3,0-литровый дизельный двигатель V6 сохранился, но ему помогает «автономная» электрическая система для привода задних колёс.

Электродвигатель развивает дополнительную мощность до 286 л.с. (210 кВт), заряжая аккумуляторную батарею посредством рекуперативного торможения.

Грузоподъёмность модифицированного грузовика выросла до 3800 кг. Это число более чем вдвое превышает показатели серийного Ford Ranger (753–1327 кг).

Несмотря на столь обширные модификации, система крепления на болтах может устанавливаться без каких-либо изменений в шасси Ranger. Это позволяет сохранять первоначальную заводскую гарантию и при необходимости снять или переустановить все элементы.