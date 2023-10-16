Россияне доверились автоблогерам при покупке машины

Автоблогеры повлияли на выбор россиян при покупке машины. Об этом говорится в исследовании «Одноклассников» и платформы «Авито Авто», которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Выяснилось, что 47% опрошенных смотрит видео автомобильных блогеров. 49% из тех, кто смотрит эти видео, принимают во внимание рекомендации автоблогеров.

71% опрошенных считают, что автоблогеры помогают разобраться в деталях и сформировать мнение об автомобиле.

Ранее сообщалось, что с 1 по 15 октября текущего года в России увеличились цены на автомобили восьми марок, официально представленных на рынке.

Автомобили брендов BAIC и Kaiyi, которые выпускают на заводе «Автотор» в Калининграде, в первой половине месяца подорожали на 25-291 тыс. рублей (плюс 1-11%). Легкие коммерческие автомобили отечественной марки Sollers стали дороже на сумму 5-35 тыс. рублей (плюс 0,1-1,4%).