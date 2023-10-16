Эксперты выбрали достойные внимания 15-летние автомобили на российском рынке

Надежный подержанный автомобиль может стать хорошим вариантом при ограниченном бюджете и в условиях западных санкций. Эксперты 110KM.RU составили список авто, сошедших с конвейера в 2008, которые до сих пор заслуживают внимания.

© Wikimedia.org / Mitsubishi Outlander (третье поколение)

Toyota Corolla

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Седан Toyota Corolla (E150) дебютировал в 2006 году, а в 2008-м перенес легкий рестайлинг. В РФ автомобиль продавали с двумя бензиновыми моторами на выбор: 1,4 литра (97 л.с.) и 1,6 литра (124 л.с.). КПП – "механика" или "робот", но уже в 2009 году ненадежного "робота" заменили классическим "автоматом".

Honda CR-V

Многие автовладельцы считают японский кроссовер Honda CR-V третьего поколения одним из самых надежных подержанных автомобилей. В России кроссовер можно купить с бензиновыми моторами объемом 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (166 л.с.). По словам экспертов, автомобиль достойно показал себя в непростых российских условиях эксплуатации, а мотор не слишком требователен к качеству бензина. Ресурс двигателя превышает 500 тыс. км.

Hyundai Getz

Первое поколение Hyundai Getz дебютировало в 2002 году, а в 2005-м разработчики провели рестайлинг. Многие считают Getz отличным городским автомобилем из-за его компактных размеров и низкого расхода топлива. Двигатель у машины довольно крепкий, механическая КПП работает без нареканий, а проблем с запчастями нет и стоят они дешево. Стоимость автомобиля и его обслуживания владельцы называют одним из главных преимуществ Getz.

Ford Focus

Самый большой успех у российских автолюбителей имело второе поколение Ford Focus. Седан и хэтчбеки выпускали на заводе во Всеволожске, а универсалы привозили из-за рубежа. Владельцы ценят автомобиль за высокую надежность, ремонтопригодность и низкую стоимость обслуживания. Кроме того, не вызывает нареканий оцинкованный кузов, небольшой расход топлива и хорошие комплектации. Эксперты отмечают, что лучшим выбором будет Focus с мотором 1,4 литра и автоматической КПП.

Mitsubishi Outlander