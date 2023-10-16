Шестиметровый лимузин Hongqi L5 готов к серийному производству

Отмечается, что по сравнению с машиной прежнего поколения, у новинки полностью другой кузов, решетка радиатора стала ощутимо больше, изменились бамперы и оптика. Длина машины составляет 5980 мм, а колесной базы — 3730 мм. В салоне установлено три экрана, объединенных в единый блок. Автомобиль рассчитан на перевозку четырех человек.