Бездействовавший 70 лет бренд Delage построил гиперкар мощностью 1100 л.с.

Delage начала производство гиперкара D12 и уже построила четыре экземпляра из запланированных 30. Бренд бездействовал в течение 70 лет, поэтому он не станет успешным в одночасье.

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D12 был впервые представлен возрожденным брендом Delage в 2020 году и производится на заводе в Маньи-Кур, Франция. Человек, стоящий за новым брендом Delage, Лоран Тапи, говорит, что фирме потребуется 4-5 лет, чтобы завершить производство гиперкара D12, и признает, что создание узнаваемости бренда требует времени. В движение Delage D12 приводит 7,6-литровый атмосферный двигатель V12, соединенный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и дополненный электродвигателем. Предлагаются два варианта: стандартный GT с общей мощностью 1100 л.с. и легкий Club с электродвигателем меньшего размера, мощностью 1010 л.с. и весящим на 89,8 кг меньше, чем GT.

В основе D12 лежит монокок из углеродного волокна. Как и в Czinger 21C и реактивном истребителе, водитель сидит в центре, а пассажир — прямо за ним. Это позволило команде Delage спроектировать невероятно тонкую кабину, что позволило сделать автомобиль максимально аэродинамически эффективным. Одним из особенно интригующих элементов D12 является использование в нем контрактной системы подвески, которая использовалась McLaren и Ferrari в 1990-х годах в Формуле 1 и была изобретена нынешним руководителем шасси и подвески Delage Мауро Бьянки.