Toyota готовит пару новинок – кроссовер и спорткар

Премьера концептов японской марки пройдёт в рамках выставки Japan Mobility, которая пройдёт в Токио в конце текущего месяца.

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Японские компании продолжают подготовку к Japan Mobility Show – мероприятию, на котором они смогут продемонстрировать собственные недавние разработки в сферах автомобильного дизайна и технологий. Свои новинки планирует представить и Toyota: в частности, в роли экспонатов выступят концепты спорткара FT-Se и кроссовера FT-3e. Известно, что оба шоу-кара получили полностью электрическую начинку.

Тизер концепта FT-Se

«Живая» премьера пройдёт в рамках выставки в Токио, а пока что японский производитель решил подразнить поклонников марки несколькими тизерами этих концептов. Судя по опубликованным кадрам, Toyota FT-Se представляет собой двухдверный спортивный автомобиль, разработкой которого занималось подразделение GR. В компании отметили, что создатели этого «горячего» спорткара использовали тот опыт, который был накоплен Gazoo Racing в автоспорте за последние несколько лет.

Судя по тизерам, FT-Se не похожа на выпускаемые сейчас GR 86 и Supra. Концептуальная двухдверка с ярким оранжевым кузовом имеет рельефные формы, расширенные колёсные арки, покатую прозрачную крышу и большие колёсные диски, обутые в низкопрофильную резину. Ещё у этого шоу-кара большой чёрный воздухозаборник сзади, фонари в виде узких полос, эмблема GR на кромке крышки багажника со спойлером, а ещё выдвижные дверные ручки и небольшие традиционные наружные зеркала с чёрными корпусами. Оформление передней части Toyota FT-Se в компании пока не раскрыли.

Салон спорткара на тизерах видно частично. Через стекло можно рассмотреть большой дисплей, исполняющий роль виртуального щитка приборов, штурвал, заменивший традиционное рулевое колесо, а по бокам от водителя расположены дополнительные тачскрины с собственным функционалом. В компании не рассказали ничего о «начинке» двухдверки, отметили лишь, что при создании концепта разработчики опирались на «стабильность в управлении и аэродинамические характеристики».

Тизер концепта Toyota FT-3e

Вторым экспонатом бренда на выставке Japan Mobility станет концептуальный кроссовер Toyota FT-3e. На тизерах виден SUV с кузовом угловатой формы, обвесом по периметру, созданным из глянцевого чёрного пластика, большим спойлером на верхней части багажной двери, а также сильно наклонённым задним стеклом. Шоу-кар снабдили светодиодными задними фонарями в виде полосы, которая проходит от одного заднего крыла до другого через всю ширину кормы.

В компании подчеркнули, что внешние линии Toyota FT-3e были созданы «максимально простыми». Ещё концепт получил светодиоды, которые расположены в районе дверей, они могут отображать уровень заряда батареи электрического кроссовера, а также температуру и качество воздуха в салоне. Информацию о технике производитель также не рассекретил.