АвтоВАЗ расширил сервисную поддержку владельцев Renault и Nissan
АвтоВАЗ объявил о том, что 16 октября по 15 декабря 2023 года действуют сервисные программы Renault и Nissan, включающие несколько специальных предложений.
Комплексная диагностика для всех владельцев автомобилей Renault и постгарантийных автомобилей Nissan, включает 30 пунктов проверки автомобиля.
Так, можно получить купон со специальным кодом, который дает право обзавестить картой помощи на дороге Renault Assistance Plus.
Карта помощи на дорогах Nissan Assistance Plus в подарок (с 30 октября по 15 декабря).
Кроме того, замена масла по минимальной цене и масляный сервис (услуга включает замену масла ДВС и масляного фильтра, снятие и установку защиты ДВС) для владельцев гарантийных и постгарантийных автомобилей Nissan.
Напомним, в мае прошлого года компания Renault продала все свои активы в России и покинула российский рынок. Производство моделей бренда на территории РФ больше не ведется, а обязательства по сервисному обслуживанию и поставкам запчастей/комплектующих для уже проданных и еще продаваемых автомобилей взял на себя АвтоВАЗ.
Nissan объявил об уходе с российского рынка в октябре прошлого года. АвтоВАЗ закрыл сделку по приобретению активов Nissan в РФ в феврале этого года. Российская компания взяла на себя послепродажное обслуживание автомобилей Nissan.