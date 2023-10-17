Водителям посоветовали отказаться от шин ушедших брендов

Коммерческий директор компании "Автодок" Виталий Колисов рассказал "Российской газете", что средняя стоимость комплекта зимних шин в размере Р-14 варьируется в диапазоне от 13 до 25 тысяч рублей, в размере Р-16 - от 16 до 30 тысяч рублей.

"Предложений от китайских брендов сегодня становится в разы больше, однако в продажах их доля растет медленнее. Уже сейчас можно увидеть тенденцию роста, но о существенном преимуществе говорить пока рано. Время полной замены комплектов шин еще не пришло: многие меняют по одному колесу. Некоторые еще не перешли на альтернативы и продолжают покупать привычные бренды, пока они есть в доступе.

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В свою очередь, предложение от европейских производителей сегодня существенно уменьшилось. У некоторых брендов, например, Pirelli и Yokohama, все еще работает производство в России. Ряд компаний выпускают те же шины, но под другими брендами: например, с этого года вместо Nokian у нас появился Ikon, а вместо Continental - Matador. Бренд Michelin полностью ушел с российского рынка.

Таким образом, если вы увидите в каталогах шины Michelin или Continental - вероятнее всего это или старые складские остатки, или продукция, завезенная по параллельному импорту. Если вам встретились шины Pirelli или Yokohama - это продукция, которая стабильно производится в России.

С брендов Michelin и Continental уже стоит постепенно начинать переходить, поскольку в какой-то момент нужной вам модели может не оказаться на рынке, и заменить одно колесо будет сложнее. Сегодня у шин китайских и российских брендов нет откровенно плохого качества: они могут не так хорошо работать в экстремальных условиях, но для простого обывателя разница будет минимальна.