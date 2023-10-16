Новый Exeed VX доедет до России в декабре

Новый кроссовер Exeed VX доедет до России в декабре текущего года
Компания Exeed, входящая в автомобильный концерн Chery, объявила о планах представить обновленный большой кроссовер VX на российском рынке в декабре. Эту информацию распространил портал «Китайские автомобили», ссылаясь на представителя Chery.
Мировая премьера обновленной модели VX состоялась в октябре на Женевском автосалоне в Катаре. Визуально обновленный кроссовер VX отличается переработанным передним бампером и увеличенной хромированной решеткой радиатора. Внутри автомобиля появилась тройная передняя панель с селектором режима движения, расположенным за рулевым колесом, и новыми дверными панелями.
Exeed VX построен на новой платформе T2X, оснащенной подвеской с активной системой демпфирования и модернизированной системой полного привода. В кроссовере используется двигатель объемом два литра и мощностью 261 лошадиная сила (400 Нм), совмещенный с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Предполагается, что для российского рынка мощность двигателя будет снижена до 250 л.с. Цены на обновленную модель VX начинаются от 5,3 миллиона рублей.