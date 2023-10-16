Новый Exeed VX доедет до России в декабре

Компания Exeed, входящая в автомобильный концерн Chery, объявила о планах представить обновленный большой кроссовер VX на российском рынке в декабре. Эту информацию распространил портал «Китайские автомобили», ссылаясь на представителя Chery.

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Мировая премьера обновленной модели VX состоялась в октябре на Женевском автосалоне в Катаре. Визуально обновленный кроссовер VX отличается переработанным передним бампером и увеличенной хромированной решеткой радиатора. Внутри автомобиля появилась тройная передняя панель с селектором режима движения, расположенным за рулевым колесом, и новыми дверными панелями.