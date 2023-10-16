УАЗы поедут в Гану

В ближайшее время УАЗ приступит к поставкам машин в Гану. Решение было принято по результатам официального визита на Ульяновский автомобильный завод делегации западноафриканской группы компаний Jospong, который состоялся в период с 11 по 13 октября.

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Во время посещения предприятия партнеры получили возможность детально ознакомиться с производственным процессом и провели серию переговоров о сотрудничестве. Как "Российская газета" узнала от своих источников, итогом встреч стало заключение рамочного контракта на поставку автомобилей нового модельного ряда.

Первую тестовую партию УАЗ "Пикап" планируется отправить заказчикам до конца года. Позже стороны вернутся к вопросу организации сборочного предприятия на территории Республики, который в настоящий момент находится в стадии проработки.