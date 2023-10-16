Обновленный бюджетный кроссовер Kia Sonet рассекретили там, где не ждали

Компактный паркетник сделали похожим на модель K3, которая пришла на смену Rio. Ожидается, что официальную премьеру посвежевший SUV справит до конца текущего года.

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Серийный кросс Kia Sonet в строю в 2020-го, в линейке марки он находится на ступеньку ниже модели Seltos. Дебютным рынком для Сонета стала Индия, где и расположена основная производственная площадка. Но при этом паркетник является глобальным: его также продают в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. А вот пережившая плановый рестайлинг пятидверка внезапно раскрылась в Китае, где модель вовсе не представлена (Sonet доступен в Гонконге, но это все же отдельный рынок). Фото и характеристики такого кроссовера внесли в базу местного минпрома. Видимо, Kia все-таки решила вывести кросс на китайский рынок – сразу в обновленном виде.

Обновленный Kia Sonet (минпром КНР)

Паркетнику перекроили переднюю часть и корму, причем дизайн сделали в стиле только-только рассекреченных седана и хэтчбека Kia K3 (это семейство скоро вытеснит «мировой» Kia Rio). В частности, кроссоверу тоже достались вытянутые фары со «стекающими» на новый бампер секциями ходовых огней и клыкастые задние фонари. Заменили и задний бампер, плюс у радиаторной решетки теперь иной рисунок.

Обновленный Kia Sonet (минпром КНР)

Длина китайского Kia Sonet равна 4110 мм – это на 10 мм меньше, чем у дореформенного глобального кроссовера (показатель Сонета для Индии – 3995 мм, ведь там машинам длиной до четырех метров положены налоговые льготы). Остальные габариты в целом прежние: ширина – 1790 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2500 мм.

Интерьер версии для Китая пока не засвечен, зато фотошпионы уже заглянули в салон индийского рестайлингового паркетника. Так вот внутри кардинальных перемен не будет: модели отрядят иную цифровую приборку, вдобавок модернизируют блок управления климат-контролем. Кстати, кое-где кросс бывает еще и семиместным.

На китайском рынке Kia Sonet предложат с бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 115 л.с. Двигатель аналогичного объема есть у Сонета и в других странах, но в Индии гамма иная: там модель оснащается атмосферником 1.2 (83 л.с.) и турботройкой 1.0 T-GDI (120 л.с.), вдобавок клиенты могут выбрать паркетник с дизелем 1.5 CRDi (115 л.с.). В Поднебесной пятидверку, как ожидается, укомплектуют вариатором. Индийский же Сонет еще представлен с традиционной пятиступенчатой механикой, коробкой 6iMT без механической связи педали со сцеплением, классическим шестиступенчатым автоматом и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. А вот привод в любом случае исключительно передний.