Путин открыл два моста и участки дороги «Кавказ»

Президент РФ Владимир Путин 16 октября открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области, мост через реку Кальмиус в Мариуполе и отремонтированные участки дороги Р-217 «Кавказ». Об этом сообщает РИА Новости.

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16 октября Путин принял участие в открытии новых объектов в регионах РФ по видеосвязи.

Мост через Свирь построили с опережением сроков контракта на три года. РИА Новости отмечает, что этот мост стал крупнейшим объектом дорожной инфраструктуры Ленинградской области за последние 50 лет. Его общая протяженность составляет 2,5 тысячи метров.

Также Путин открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе. Мост находится неподалеку от металлургического комбината и связывает Центральный и Левобережный районы города.

Кроме того, президент принял участие в запуске движения участков автодороги Р-217 «Кавказ», на которых проводился ремонт. Участки протяженностью 274 километра ведут от Чечни до границы России с Азербайджаном.