Гиперкар Mercedes-AMG One стал игрушкой в масштабе 1:8

Гиперкар Mercedes-AMG One — шедевр автомобильной инженерии. Обладая совокупной мощностью системы в 1063 лошадиных силы, бензиновым двигателем с турбонаддувом и четырьмя электродвигателями, этот суперкар представляет собой вершину потенциала компании. Теперь в результате нового сотрудничества между Mercedes-AMG и CaDA была воплощена в жизнь точная копия этого невероятного автомобиля в масштабе 1:8, состоящая из поразительных 3295 деталей.

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Разработанный талантливым BrunoJJ1 — дизайнером, который собирает Lego и другие блочные автомобили, — он отражает каждую отличительную черту и отличительные черты оригинальной модели. От культового продольного плавника до убирающегося заднего антикрыла и 10-спицевых колес с шинами с рисунком Michelin — каждая деталь была тщательно воссоздана.

Но красота этой модели не просто глубока. Имея длину 22,4 дюйма, ширину 9,6 дюйма и высоту 6,3 дюйма, он впечатляет высоким уровнем детализации как внутри, так и снаружи. Отличительной особенностью является впечатляющая функциональность. Он полностью моторизован, имеет независимую переднюю и заднюю подвеску, амортизаторы и работающее светодиодное освещение. Двигатель модели представляет собой копию оригинального шестицилиндрового двигателя, а система рекуперации кинетической энергии (KERS) искусно смоделирована с помощью двигателей с обратным ходом.

Усовершенствованная трансмиссия модели повторяет трансмиссию полноразмерного AMG One благодаря двум L-образным двигателям, которыми можно управлять отдельно с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. С помощью пульта можно заставить модель двигаться вперед и назад, поворачивать направо и налево и даже управлять скоростью и освещением. Двери открываются нажатием кнопки.