Опрошенные «Автостатом» эксперты признали Geely Monjaro «Новинкой года»

Флагманский кроссовер Geely Monjaro был признан лучшим автомобилем в номинации «Новинка года» в рамках национальной премии AUTOSTAT Awards 2023. В опросе, проведенном аналитиками исследовательской компании «Автостат» в телеграм-канале, приняли участие более 1300 профильных экспертов. На победу в категории «Новинка года» претендовали 10 новых моделей автомобилей с наибольшим объемом продаж, которые появились на российском рынке в 2023 году.

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По итогам голосования максимальное количество баллов получил новый флагман модельного ряда Geely в России — большой кроссовер Geely Monjaro. Полноприводный автомобиль, с которым компания Geely вошла в новый сегмент D-SUV, предлагается с мощным и экономичным турбированным двигателем объемом 2.0 литра мощностью 238 л. с., который сочетается с надежной и эффективной восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

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Модель обладает стильным притягательным дизайном, высококлассным интерьером с отличной эргономикой, а также широким спектром опций комфорта и систем безопасности: трехзонным климат-контролем, зимними опциями и вентиляцией передних кресел, премиальной аудиосистемой с 10 динамиками, проекционным дисплеем, системой интеллектуального вождения G-Pilot, включая адаптивный круиз-контроль, и другими электронными ассистентами, обеспечивающими водителя и пассажиров непревзойденным уровнем комфорта и безопасности. Цены на Geely Monjaro начинаются от 4 674 990 рублей, а с учетом действия специальных условий на покупку модели в кредит и по программе trade-in минимальная цена автомобиля составит 4 524 990 рублей.

О компании

Geely в России является дочерним предприятием Geely International Corporation и эксклюзивным дистрибьютором марки Geely в России. В настоящий момент дилерская сеть компании представлена в 86 российских городах и насчитывает 172 дилерских центра. Модельный ряд Geely представлен флагманом Geely Monjaro, городским кроссовером Geely Coolray, семейным кроссовером Geely Atlas Pro, спортивным купе-кроссовером Geely Tugella.