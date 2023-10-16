Ford отзовет более 238 тысяч кроссоверов Explorer
Ford Motor отзовет 238 364 кроссовера Ford Explorer из-за риска отключения карданного вала. Об этом сказано в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Отозваны «по соображениям безопасности» будут Ford Explorer 2020-2022 годов выпуска. В сообщении NHTSA подчеркивается, что у более чем 238 тысяч авто существует угроза поломки крепежного болта задней оси. Это может привести к отключению карданного вала.
«Отключенный карданный вал может привести к потере мощности привода или к самопроизвольному движению авто, если не задействован ручной тормоз. Любой из этих сценариев может увеличить риск аварии», - заявили в NHTSA.
Ремонт отозванных автомобилей будет проведен бесплатно.
В сентябре сообщалось, что NHTSA добивается отзыва около 52 миллионов машин, выпущенных разными автопроизводителями, из-за проблемных подушек безопасности. Требования касались Ford Motor, Tesla, Toyota, Mercedes-Benz, BMW и других марок.