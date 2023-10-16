Ford отзовет более 238 тысяч кроссоверов Explorer

Ford Motor отзовет 238 364 кроссовера Ford Explorer из-за риска отключения карданного вала. Об этом сказано в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

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Отозваны «по соображениям безопасности» будут Ford Explorer 2020-2022 годов выпуска. В сообщении NHTSA подчеркивается, что у более чем 238 тысяч авто существует угроза поломки крепежного болта задней оси. Это может привести к отключению карданного вала.

«Отключенный карданный вал может привести к потере мощности привода или к самопроизвольному движению авто, если не задействован ручной тормоз. Любой из этих сценариев может увеличить риск аварии», - заявили в NHTSA.

Ремонт отозванных автомобилей будет проведен бесплатно.