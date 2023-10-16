При въезде в Эстонию водителя оштрафовали на €400 за георгиевскую ленточку

Погранслужба Эстонии назначила штраф в размере €400 (41 тыс. рублей по курсу на момент публикации) россиянину, в автомобиле которого была обнаружена георгиевская ленточка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал гостелерадио ERR.

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Отмечается, что водитель был оштрафован в выходные на погранпереходе в Нарве при въезде в Эстонию. Пограничники заметили георгиевскую ленточку, которая была закреплена на зеркале заднего вида. Водителю объяснили, что демонстрация такой символики в стране запрещена. О том, проживает ли водитель в Эстонии постоянно, неизвестно.

В сентябре 2023 года полиция в Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии жестко задержала мужчину за георгиевскую ленточку на автомобиле. В департаменте полиции подтвердили задержание человека за георгиевскую ленту и отметили, что этот символ запрещен в Эстонии на законодательном уровне.

По словам полицейских, мужчина отказался добровольно снимать символику и попытался отъехать от них на автомобиле. На мужчину надели наручники и отвезли в отделение полиции.