Panasonic показала стеклянную комнату с автопилотом

Для грядущей выставки Japan Mobility Show в Токио японская компания Panasonic приготовила собственную премьеру. Это будет передвижная гостиная, или Mobile Living Room, призванная вынести домашний комфорт за пределы дома. Она представляет собой стеклянную коробку на колесах с регулируемой прозрачностью, которая плавно движется по улицам, одновременно взаимодействуя и с окружающим миром, и со своими пассажирами.

© Panasonic

Внутри мобильной гостиной — Г-образный диван, поручни и столики. Стекло напротив сидящих может превращаться в интерактивный экран, через который можно управлять некоторыми функциями. Он не сенсорный: взаимодействовать с интеллектом машины можно с помощью голоса или жестов.

Panasonic

Panasonic

Panasonic

Panasonic

Помимо «общения» с пассажирами, Mobile Living Room будет следить за дорогой. Благодаря различным датчикам и продвинутому автопилоту он даже сможет предсказывать некоторые действия пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения.

Комната будет оборудована электрической силовой установкой. Машины будущего, по мнению Panasonic, будут играть роль передвижных аккумуляторов и делиться энергией с домами (vehicle-to-home) и другими машинами (vehicle-to-vehicle), получая ее как из сети, так и от солнечных панелей на крышах зданий.

Познакомиться с разработкой Panasonic смогут посетители Japan Mobility Show. Тест-драйв, правда, будет виртуальным.