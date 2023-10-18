Электрическая версия российского бестселлера Omoda C5 едет в Европу

Кроссовер Omoda C5 стабильно входит в топ продаж в классе компактных SUV в России. Модель поставляется с бензиновыми турбированными моторами объемом 1.5 и 1.6 литра, передним или полным приводом. Продается C5 и на домашнем рынке Китая, а также позиционируется в качестве глобальной модели и вскоре должна появиться в продаже в Европе. Специально для укрепления позиций модели на благоволящих «зеленым» технологиям рынках Поднебесной и Старого Света компания представила полностью электрическую модификацию Omoda C5 EV.

© OMODA

Omoda

Марка Omoda входит в обширный портфель брендов китайского автогиганта Chery и является соплатформенником Tiggo 7 Pro, Exeed TX и Jaecoo 7. Новый Omoda C5 EV дебютировал на катарской площадке Женевского автосалона, в продажу новинка поступит уже в текущем году. Инженеры Chery оснастили электрический кроссовер аккумуляторной батареей на 61 кВтч и одним электродвигателем мощностью 204 л.с. Заявляемый производителем запас хода составляет 450 км, также система поддерживает быстрые зарядные устройства постоянного тока мощностью 110 кВт. Быстрая зарядка 0-80% займет всего 30 минут.

Omoda

Привод у Omoda C5 EV только передний. Разгон 0-100 км/ч занимает всего 7.6 секунды. Что касается внешности, то электрический C5 EV можно легко отличить от версий с ДВС по полностью закрытой, а точнее, вовсе отсутствующей решетке радиатора. Вместо этого передняя часть кроссовера щеголяет глухим пластиком с выштампованным X-образным рисунком. Ниже, в бампере, появилась широкая прорезь с вертикальными «лезвиями». Кроме этого, изменились сама надпись OMODA под линией капота и форма плафонов светодиодной оптики. Естественно, задний бампер избавился от выхлопных труб и вырезов под них. Исчезло и название бренда с перекладины заднего фонаря.

Omoda

В Европе компанию электрическому Omoda C5 EV составит версия с 1.6-литровым ДВС, но, в отличие от российской модификации, выдающая 197 л.с. и 290 Нм. Напомним, что с января по сентябрь 2023 года Chery продала в России 83 425 автомобилей – это в 3.8 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Теперь производитель занимает 11.6% российского рынка легковых авто – больше, чем какой-либо другой иностранный автопроизводитель.