Первый электрический Rolls-Royce в России доставят владельцу самолетом

В России появился в продаже первый серийный электрический Rolls-Royce. Новинка доступна под заказ: привезти ее обещают в течение двух недель, причем доставку планируют осуществлять самолетом. Пока что автомобиль еще находится на этапе финальной сборки, но продавец пообещал, что он будет готов в ноябре. Стоит уникальное купе Spectre по текущему курсу 87,1 миллиона рублей.

© Rolls-Royce

Первое электрическое купе британского автопроизводителя было представлено в прошлом году как преемник модели Wraith. Это первый серийный автомобиль компании на полностью электрической тяге. О том, что производство и доставка новинки займет как минимум 12 месяцев, производитель предупреждал еще весной текущего года.

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Spectre может проехать без подзарядки около 520 километров. В компании отмечали, что они осознанно не стали гнаться за дальнобойностью, поскольку, по их мнению, клиентам Rolls-Royce более чем достаточно такого пробега.

Силовая установка выдает 585 лошадиных сил. На разгон до 100 километров в час трехтонный автомобиль тратит всего 4,5 секунды.