Пикап Foton Tunland G7 вышел на рынок России

В России начались продажи китайских пикапов Foton Tunland G7. Автомобили доступны в максимальной комплектации за 3,9 млн рублей, позже в линейке появятся более доступные версии, сообщает портал «Китайские автомобили».

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Длина Foton Tunland G7 составляет 5340 мм при колесной базе 3110 мм, полезная нагрузка — 905 кг. Пикап оснащен двухлитровым турбодизелем мощностью 163 л.с. (388 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидротрансформатором ZF, за полный привод отвечает раздаточная коробка Borg Warner.