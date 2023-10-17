В Москве впервые начали строить дороги из резины

В Москве начали делать дороги из переработанных покрышек. Такую технологию, автором которой стал Нанотехнологической центр композитов, в столице применили впервые при строительстве жилого комплекса. У резиновых плит есть ряд преимуществ перед обычными бетонными: например, они в три раза легче и не требуют особой подготовки перед укладкой.

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Резиновые дорожные плиты не так подвержены повреждениям и разрушениям, как обычные бетонные. Кроме того, стандартная плита из резины размером 4х2 метра весит всего 950 килограммов, что втрое легче, чем элемент из бетона такого же размера.

Также плиты из переработанных покрышек не требуют таких затратных подготовительных работ перед укладкой, но при этом они могут выдерживать даже тяжелую строительную технику — на самых плотных версиях плиты можно даже развернуть гусеничную технику массой до 110 тонн.