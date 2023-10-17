Mercedes-Benz эффектно разбил два электромобиля

Компания Mercedes-Benz стала первым автопроизводителем, который провёл публичный краш-тест двух электромобилей, чтобы продемонстрировать их безопасность.

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Когда Европейская программа оценки новых автомобилей (NCAP) проводит краш-тесты транспортных средств, она сталкивает их со статическим блоком на скорости 50 км/ч. Mercedes хотел доказать, что его новые электромобили чрезвычайно безопасны , поэтому он стал первым автопроизводителем, проведшим публичный краш-тест двух электромобилей.

В ДТП «встретились» электрические кроссоверы EQA и EQS на скорости 56 км/ч с 50-процентным перекрытием. По словам немецких инженеров, такой тип аварии очень популярен на загородных дорогах, особенно когда один автомобиль пытается совершить обгон.

Скорость была выбрана таким образом, чтобы показать предположение, что оба транспортных средства, вероятно, будут тормозить накануне столкновения.

По словам Mercedes-Benz, манекены, использованные в этом краш-тесте показали низкий риск серьезных травм. Таким образом, компания решила использовать краш-тест как часть новой рекламной кампании, чтобы доказать потребителям, что его электромобили даже безопаснее, чем автомобили с ДВС.