В автомобилях для богатых увидели угрозу планете

В Великобритании новый внедорожник в среднем выбрасывает больше углекислого газа (CO2), чем более компактный автомобиль 2013 года выпуска. Это показало исследование климатической организации Possible.

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Внедорожники пользуются все большей популярностью в Соединенном Королевстве. За последнее время доля внедорожников на британском авторынке выросла с одной пятой до трети. По статистике, внедорожник на 81 процент чаще покупают зажиточные семьи — они составляют 20 процентов от числа всех британских домохозяйств. Они же за год проезжают в три раза больше миль, чем 80 процентов населения.

Три четверти новых внедорожников зарегистрированы на горожан, для кого такой автомобиль скорее излишество, чем надобность. По данным исследования в районах Кенсингтон и Челси британской столицы, четверть владельцев внедорожников проживает в богатейшей части района. За потраченные на покупку внедорожника деньги британцы могут приобрести электромобиль, говорится в отчете Possible. Таким образом, становится очевидна зависимость между доходами и покупкой внедорожника.

Аналитики подчеркнули, что результаты данного исследования противоречат распространенным оценкам экологичности машин. Специалисты заявили о необходимости изменить систему налогообложения на загрязнение планеты. При введении зоны сверхнизких выбросов CO2 в Лондоне в 2019 году власти основывались на мнении, что больше всего выбросов приходится на старые автомобили, владеют которыми малообеспеченные граждане.

Согласно отчету Международного энергетического агентства на февраль 2023 года, объем выбросов CO2 от внедорожников во всем мире равен совокупному объему вредных выбросов Великобритании и Германии.