В России подорожали зимние шины

Шипованные зимние шины за год прибавили в цене 14%, до 6,65 тысяч рублей. Нешипованная зимняя резина за год подорожала на 8%, до 6,18 тысяч рублей. Такие данные приводят в Центре развития перспективных технологий (ЦПРТ).

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«Средневзвешенная стоимость шипованных зимних шин за год увеличилась на 14%, до 6,65 тыс. руб. Только за прошедший месяц она выросла на 5%. <…> Увеличение средневзвешенной стоимости шин связано как с ростом цен у конечных продавцов, так и со структурой спроса», — пишет «КоммКоммерсант> со ссылкой на подсчеты в ЦРПТ на основе данных системы маркировки «Честный знак».

Нешипованная зимняя резина за год прибавила в цене 8%, до 6,18 тысяч рублей.

Цены на шины ходовых типоразмеров плавно растут с сентября, но в середине месяца даже наблюдалось небольшое удешевление. В некоторых случаях, в основном по наиболее популярным типоразмерам, цены остаются ниже уровня прошлого года. Размеры от R17 и больше стоят намного дороже, чем годом ранее. Дефицитный R20 сейчас в среднем обойдется на 12 тысяч рублей дороже, чем год назад. Стоимость одной шины равна почти 40 тысячам рублей.