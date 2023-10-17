В Штутгарте не могут взыскать более двух тысяч штрафов с украинских водителей

Полицией немецкого Штутгарта за последние полтора года было зафиксировано более двух тысяч нарушений правил дорожного движения со стороны водителей на автомобилях с украинскими номерами, но почти во всех случаях она не смогла взыскать штрафы, сообщает издание Bild.

Как отмечается в статье, автомашины из стран, не входящих в Европейский союз, могут находится на территории Германии лишь год. При этом для автомобилей с Украины было сделано исключение — они могут находится в ФРГ до апреля 2024 года. Издание подчеркивает, что имеется мало возможностей для того, чтобы отыскать украинских автовладельцев. Поэтому в 1995 случаях полиция не смогла взыскать с них штрафы.