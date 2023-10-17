В Воронеже во время ливня резко подорожали цены на такси

В Воронеже резко подорожали цены на такси во время сильного дождя, который прошёл вечером понедельника, 16 октября. Стоимость поездки на « Яндекс.Go» была равна почти 1 тыс. рублей.

Доехать из центра города на Левый берег можно было за 871 рубль, а комфорт стоил 914 рублей. Кроме того, увеличилось время ожидания подачи машины.

Ливень привёл к образованию девятибалльных пробок на дорогах областного центра. Движение было затруднено почти по всему центру города. В частности, на Никитинской, Плехановской, Кольцовской, проспекте Революции и Московском проспекте. Произошло несколько аварий.