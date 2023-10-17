Geely готовит к выходу новый X6 Pro

В новой выгрузке Министерства промышленности Китая оказались фотографии обновлённого Geely Vision X6. Это "паркетник", который в одной из своих итераций хорошо знаком российской публике под именем Emgrand X7.

© Министерство промышленности Китая

Китайцы по-прежнему демонстрируют чудеса экономичного подхода. Главное - почаще обновлять, а без финансовых ухищрений в таком случае никак не обойтись. Последняя ревизия внешности Vision X6 случилась в 2021 году, теперь у кроссовера обновлённый фейс. Фары оставили прежними, вписав в их другую решётку радиатора. Эта безрамочная конструкция украшена по бокам "клыками" воздухозаборников, визуально увеличивающими автомобиль в высоту.

Сзади Geely Vision X6 остался прежним. Габариты тоже не изменились: 4518 х 1834 х 1715 мм, размер колёсной базы - 2661 мм.

Что произошло в салоне новинки, пока неизвестно: фотографии интерьера Минпром КНР не публикует, но китайские СМИ прочат серьёзный пересмотр внутреннего убранства.

Министерство промышленности Китая

Известно, что подкапотное пространство "паркетника" пережило модернизацию: вместо турбомотора 1,4 литра на 141 л.с. у новинки установлена полуторалитровая "турбочетвёрка" мощностью 181 л.с. Прежний двигатель агрегатировался вариатором, о трансмиссии для новинки пока неизвестно, но, скорее всего, предложат преселективный "робот".

Продажи новинки могут начаться до конца года. Дореформенная версия кроссовера "Джили" стоит в Китае от 75 900 до 89 900 юаней (1 010 000 - 1 196 000 рублей). В Россию модель ввозится по параллельному импорту.