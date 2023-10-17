Новый Nissan научили отслеживать мозговые волны и сердечный ритм

Nissan представил концептуальный минивэн Hyper Tourer. Это уже третья модель футуристичной линейки Hyper, в которую помимо него входят кроссовер Hyper Adventure и Hyper Urban. Все они дебютируют вживую на выставке Japan Mobility Show, которая стартует на следующей неделе в Токио. Как и другие шоу-кары, минивэн получил непривычный для Nissan дизайн с множеством резких граней и острых углов, передовую электронику и «зеленую» силовую установку.

© Nissan

У Nissan Hyper Tourer высокие сдвижные двери без ручек, необычно оформленные колеса и диодная линия, опоясывающая кузов. Внутри — плоский пол с рисунком, имитирующим поверхность воды, «парящий» центральный тоннель и четыре сиденья. Передние можно поворачивать на 360 градусов — то есть, они могут быть обращены к задним, когда управление берет на себя автопилот.

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Управлять некоторыми функциями и даже навигатором на переднем экране можно с портативного дисплея. Концепт также получил продвинутый искусственный интеллект, которые следит за мозговыми волнами, частотой сердечных сокращений, дыханием и потоотделением пассажиров. Учитывая все это, он включает подходящую музыку и настраивает освещение.

Салон удалось сделать просторнее благодаря компактному твердотельному аккумулятору. Подробностей о запасе хода и силовой установке Nissan пока не раскрывает, но отмечает, что у концепта полный электрический привод e-4orce, как у серийной Ariya. Hyper Tourer может делиться «лишней» энергией, питая дом или офис.