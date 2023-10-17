Toyota приостановила производство на шести заводах

Японская компания Toyota Motor с вечера 16 октября временно прекратила производство на шести своих заводах из-за проблем с доставкой комплектующих. Об этом сообщает NHK.

Трудности с поставками возникли после того, как на производящей запчасти фабрике произошел взрыв. Это случилось в полдень 16 октября на предприятии Chuo Spring, которое выпускает пружины двигателей и клапанов. В компании сообщили, что двое сотрудников пострадали, но их травмы неопасны для жизни. Причина взрыва пока неизвестна.

В итоге Toyota остановила десять сборочных линий на шести заводах.