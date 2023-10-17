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Toyota приостановила производство на шести заводах

Японская компания Toyota Motor с вечера 16 октября временно прекратила производство на шести своих заводах из-за проблем с доставкой комплектующих. Об этом сообщает NHK.

Toyota приостановила производство на шести заводах
© globallookpress.com

Трудности с поставками возникли после того, как на производящей запчасти фабрике произошел взрыв. Это случилось в полдень 16 октября на предприятии Chuo Spring, которое выпускает пружины двигателей и клапанов. В компании сообщили, что двое сотрудников пострадали, но их травмы неопасны для жизни. Причина взрыва пока неизвестна.

В итоге Toyota остановила десять сборочных линий на шести заводах.

Было прекращено производство минивэна Alphard и некоторых моделей Land Cruiser, в том числе предназначенных для зарубежных рынков, уточняет Reuters. Производство на заводах Toyota может возобновиться уже 18 октября, заявил представитель компании.

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