Названы реальные цены на автомобили Lada у дилеров

У россиян появилась возможность приобрести новые автомобили Lada по рекомендованной розничной цене – без навязанных «допов» и наценок, пишет журнал «За рулем».

АвтоВАЗ ранее решил ввести контроль цен на автомобили у дилеров. Этому предшествовали новости о завышении цен на машины и навязывании дополнительного оборудования.

Отмечается, что в крупном автосалоне Lada в подмосковных Химках представлен большой ассортимент автомобилей марки. При этом стоимость моделей совпадает с официальными РРЦ завода. Отсутствует в центре лишь Lada Vesta NG. Это обусловлено популярностью машины.

Другой дилерский центр, расположенный к западу от столицы, продает «базовую» Lada Niva Travel за 1 300 000 рублей – на 200 тыс. рублей дороже ее рекомендованной розничной цены. По словам менеджера, это связано с тем, что машина получила «антикор», литые диски (вместо «штампов»), шумоизоляцию и коврики.

Niva Travel «флагманской» серии Black тоже продается в дилерском центре на 200 тыс. рублей дороже официальной «розницы». Стоимость машины составляет 1 500 000 рублей.