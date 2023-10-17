В России подорожали кроссоверы Jetour

Китайский автобренд Jetour поднял цены на две свои модели в России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». В середине октября кроссоверы Dashing и X90 Plus подорожали на 50 тыс. рублей, или 1,3-2%.

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Отмечается, что кроссовер Dashing продается в четырех комплектациях: Comfort Plus, Comfort, Elite и Luxury. В первых трех автомобиль доступен с 1,5-литровым бензиновым мотором 147 л.с., а в топ-версии Luxury — с двигателем 1,6 л, у которого отдача составляет 190 л.с.

Моторная гамма у X90 Plus осталась прежней. Автомобиль оснащается 190-сильным турбомотором объемом 1,6 л и двухлитровым силовым агрегатом мощностью 244 л.с.