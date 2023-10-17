Седаны Chevrolet Monza продают в РФ по цене от 2 млн рублей

Российские дилеры начали продавать новые седаны Chevrolet Monza по цене от 2 090 000 рублей. Этот автомобиль производится в Китае и предназначен для местного рынка. В Россию машина поставляется по схеме параллельного импорта. Модель можно считать еще одной альтернативой Lada Vesta. Однако если их первых партий Chevrolet Monza можно было купить по цене от 1,7 млн рублей, то теперь стоимость варьируется от 2 090 000 до 2 198 000 рублей.