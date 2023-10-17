Седаны Chevrolet Monza продают в РФ по цене от 2 млн рублей

В России стартовали продажи седанов Chevrolet Monza по цене от 2 млн рублей
Российские дилеры начали продавать новые седаны Chevrolet Monza по цене от 2 090 000 рублей. Этот автомобиль производится в Китае и предназначен для местного рынка. В Россию машина поставляется по схеме параллельного импорта. Модель можно считать еще одной альтернативой Lada Vesta. Однако если их первых партий Chevrolet Monza можно было купить по цене от 1,7 млн рублей, то теперь стоимость варьируется от 2 090 000 до 2 198 000 рублей.
Объявления о продаже новых автомобилей Chevrolet Monza появились в популярных классифайдах. Сейчас машины предлагают дилеры из Перми и Красноярске. Седаны представлены в комплектации Enjoy Edition. Под капотом установлен бензиновый атмосферный двигатель рабочим объемом 1,5 литра, который развивает мощность 115 лошадиных сил.
В паре с мотором сочетается преселективная роботизированная коробка передач. В оснащение входят кожаный салон, мультируль, едины блок мультимедиа с цифровой приборной панелью, электроегулировка зеркал, круиз-контроль, кондиционер и другие опции.