Компактный кроссовер Kaiyi X3 Pro обновился в Китае

Компактный кроссовер Kaiyi X3 Pro прошел через рестайлинг
Недавно появившийся на российском рынке Kaiyi X3 Pro прошёл через обновление в Китае, где модель называется Xuanjie Pro. Пока известно о том, как изменилась передняя часть "паркетника".
Все изменения сосредоточены вокруг фар кроссовера: они остались прежними, но вот решётка и дополнительные вертикальные элементы по краям - другие. Впервые для модели стал доступен двухцветный окрас кузова.
Ещё одна обновка X3 Pro - обновлённый логотип марки, который стал более крупным и лишился овала. Задняя часть изменений не претерпела.
Под капотом тоже никаких обновок: полуторалитровая турбочетвёрка мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 230 Нм. В паре с ней работает вариатор.
Продажи Kaiyi X3 Pro - кроссовера длиной 4450 мм и колёсной базой 2632 мм - стартовали в России в конце сентября. Не прошло и месяца как "китаец" подорожал: по новому прайсу он обойдётся в 2 514 900 рублей. Также в линейку Kaiyi в РФ входят седан E5 (от 2 195 000 рублей) и кроссовер X3 (от 2 238 000 рублей).