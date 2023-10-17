Компактный кроссовер Kaiyi X3 Pro обновился в Китае

Недавно появившийся на российском рынке Kaiyi X3 Pro прошёл через обновление в Китае, где модель называется Xuanjie Pro. Пока известно о том, как изменилась передняя часть "паркетника".

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Все изменения сосредоточены вокруг фар кроссовера: они остались прежними, но вот решётка и дополнительные вертикальные элементы по краям - другие. Впервые для модели стал доступен двухцветный окрас кузова.

Ещё одна обновка X3 Pro - обновлённый логотип марки, который стал более крупным и лишился овала. Задняя часть изменений не претерпела.

Под капотом тоже никаких обновок: полуторалитровая турбочетвёрка мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 230 Нм. В паре с ней работает вариатор.

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