Volkswagen расширил линейку аксессуаров для внедорожников Atlas

Volkswagen Atlas Cross Sport получил обвес, уникальные колеса с пакетом опций Basecamp
Volkswagen расширил линейку аксессуаров Basecamp внедорожником Atlas Cross Sport. Автопроизводитель уже предлагает пакет для стандартного Atlas, который можно приобрести как отдельные детали.
Пакет Basecamp предоставляет одинаковые обновления для обеих моделей Atlas. Модернизация включает в себя двухцветную черно-серебристую переднюю обшивку, матовые черные расширители крыльев со встроенными брызговиками, сатиновую серебристую заднюю обшивку и сатиново-серебристые боковые дверные панели. Air Design произвела обвес. VW предлагает значок Basecamp, установленный на передней панели для модели Atlas. Он не доступен для Atlas Cross Sport и не продается отдельно.
Volkswagen не рекомендует пакет стилей для комплектаций Atlas R-Line и моделей Peak Edition. Он не предназначен для комплектаций, в которых отсутствует сцепное устройство для прицепа. Обновление Basecamp включает в себя 17-дюймовые колеса Traverse MX для обеих моделей, обутые в вездеходные шины. Они доступны в двух цветах: матовое стекло и сияющее серебро. Полный комплект стоит 2650 долларов за Atlas и 2774 доллара за Atlas Cross Sport.
Концепция Volkswagen Atlas Basecamp 2019 года послужила вдохновением для создания комплекта для двух моделей. Он отличался колесами Traverse MX дизайна пятнадцать52 и специальным обвесом от Air Design. У него также был лифт-комплект, который увеличивал его высоту примерно на 1,5 дюйма с помощью пружин H&R.
Atlas доступен в шести комплектациях, а Atlas Cross Sport — в пяти. Стоимость комплектации R-Line высшего уровня для обоих типов кузова начинается от 50 000 долларов. К 2024 году компания внесла большие изменения под капот, заменив VR6 на 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и мощностью 269 л.с.