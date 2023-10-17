Volkswagen расширил линейку аксессуаров для внедорожников Atlas

Volkswagen расширил линейку аксессуаров Basecamp внедорожником Atlas Cross Sport. Автопроизводитель уже предлагает пакет для стандартного Atlas, который можно приобрести как отдельные детали.

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Пакет Basecamp предоставляет одинаковые обновления для обеих моделей Atlas. Модернизация включает в себя двухцветную черно-серебристую переднюю обшивку, матовые черные расширители крыльев со встроенными брызговиками, сатиновую серебристую заднюю обшивку и сатиново-серебристые боковые дверные панели. Air Design произвела обвес. VW предлагает значок Basecamp, установленный на передней панели для модели Atlas. Он не доступен для Atlas Cross Sport и не продается отдельно.

Volkswagen не рекомендует пакет стилей для комплектаций Atlas R-Line и моделей Peak Edition. Он не предназначен для комплектаций, в которых отсутствует сцепное устройство для прицепа. Обновление Basecamp включает в себя 17-дюймовые колеса Traverse MX для обеих моделей, обутые в вездеходные шины. Они доступны в двух цветах: матовое стекло и сияющее серебро. Полный комплект стоит 2650 долларов за Atlas и 2774 доллара за Atlas Cross Sport.

Концепция Volkswagen Atlas Basecamp 2019 года послужила вдохновением для создания комплекта для двух моделей. Он отличался колесами Traverse MX дизайна пятнадцать52 и специальным обвесом от Air Design. У него также был лифт-комплект, который увеличивал его высоту примерно на 1,5 дюйма с помощью пружин H&R.

Atlas доступен в шести комплектациях, а Atlas Cross Sport — в пяти. Стоимость комплектации R-Line высшего уровня для обоих типов кузова начинается от 50 000 долларов. К 2024 году компания внесла большие изменения под капот, заменив VR6 на 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и мощностью 269 л.с.