Zeekr 001 возглавляет рейтинг электромобилей в России

По данным «Автостат Инфо», в сентябре 2023 года в России было продано 1836 новых электромобилей, на 620% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 255 ед.

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С начала года и по сентябрь включительно российский рынок электромобилей показал рост на 415% в годовом выражении, с 1732 до 8925 ед. авто.

Как показывают материалы исследования, самый продаваемый в России электромобиль — Zeekr 001. Объем реализации этой модели составил в сентябре 528 ед., что во много раз выше продаж прошлого года и в два раза больше августовского показателя реализации. Всего с начала года и по сентябрь включительно российские покупатели приобрели 1229 автомобилей Zeekr 001. Второе место в сентябрьском рейтинге занимает VW ID4, объем реализации у которого вырос с прошлого года с 54 до 152 ед., а за первые три квартала достиг 987 ед.

В топ-5 самых продаваемых электромобилей в сентябре третье место занимает Evolute I-Pro с результатом 137 проданных машин против 92 ед., реализованных в августе. За первые три квартала текущего года продажи модели Evolute I-Pro составили 854 ед.

Hongqi E HS9 занял четвертое место в рейтинге продаж электромобилей в сентябре, показав результат в размере 97 ед., что несколько ниже августовского значения — 108 шт. За период января-сентября модель Hongqi E HS9 разошлась в количестве 445 ед.

Замыкает топ-5 самых продаваемых электромобилей модель VW ID6, который за месяц был продан в количестве 80 ед. против 54 ед. в августе. За первые три квартала продажи электромобилей VW ID6 составили 475 ед.