Владелец Tesla получил счет на $21 342 за ремонт промокшего под дождем аккумулятора

Владелец Tesla был шокирован», когда ему и его партнёру пришлось заплатить огромный счёт за ремонт своего электромобиля.

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Джонни Басигалупо и Роб Хасси рассказали Edinburgh Live, что они были на ужине, когда вернулись к своему электромобилю стоимостью 60 000 фунтов стерлингов и обнаружили, что он не заводится. После обращения в службу поддержки Tesla и нескольких сложных дополнительных звонков паре пришлось ждать пять часов, прежде чем их машину наконец отбуксировали.

Однако настоящий шок случился через несколько дней, когда им позвонили из Tesla и сообщили, сколько будет стоить замена аккумулятора, который, как им сказали, был «поврежден из-за попадания воды». К сожалению, на аккумулятор не распространяется восьмилетняя гарантия, и ремонт автомобиля обойдётся в 17 374 фунта стерлингов ($21 342). Басигалупо добавил, что если бы он знал, насколько плохим было обслуживание клиентов Tesla, он не уверен, что вообще стал бы покупать такую машину.

Похожий инцидент произошел в прошлом году, когда канадскому владельцу Tesla сказали, что замена аккумулятора для его автомобиля будет стоить $26 000, сообщает Fox Business. Владелец Марио Селайя поделился своим опытом в видео TikTok и сказал, что его Tesla Model S была заблокирована после того, как разрядился аккумулятор. Селайя сказал, что в конце концов продал свою машину после того, как потратил $30 на замену документов о собственности, которые были заперты в автомобиле.