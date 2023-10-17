Toyota начала тестовые испытания модели Supra GRMN

После длительного перерыва, Toyota Supra вернулась на рынок в 2020 году. Со временем модель обогатилась различными обновлениями, включая механическую трансмиссию и двигатель объемом 2,0 литра с турбонаддувом. Сейчас активно обсуждается новое шпионское изображение спорткара в версии GRMN, сообщает Центральная Служба Новостей.

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Этот прототип был замечен во время тестов на трассе Нюрбургринг. Он отличается специфическим камуфляжем, характерным для GR-модификации. На автомобиле также установлены дополнительные аэродинамические элементы, включая передний спойлер. Задняя часть прототипа также прошла изменения, получив новое антикрыло. Несмотря на сходства с моделью GR Supra 45th Anniversary Edition, детали крепления отличаются.

Во всех остальных аспектах машина, вероятно, сохраняет свою первоначальную концепцию. Тем не менее, на прототипе установлены новые легкие колесные диски, за которыми видны улучшенные тормозные механизмы. Низкая посадка указывает на спортивную подвеску, что характерно для модели Toyota Supra GRMN.

Сейчас Toyota Supra оснащена двигателем объемом 3,0 литра с двойным турбонаддувом, который развивает 382 л.с. и 498 Нм. Это обеспечивает ускорение до 100 км/ч за 4,1 секунды с 8-скоростной автоматической коробкой передач. Есть и механическая трансмиссия, но она делает автомобиль медленнее на 0,5 секунды при разгоне до 100 км/ч.