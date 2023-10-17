Эксперт рассказал о тонкостях подготовки автомобиля к зиме

Россиянам уже сейчас стоит заняться подготовкой автомобиля к межсезонью. Об этом заявил «Известиям» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

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При этом, по его словам, важно не переплатить в период ажиотажа. Он дал рекомендации по данному вопросу.

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Эксперт указал на важность в проведении детальной диагностики автомобиля на первом этапе перед наступлением морозов. По его словам, водителям стоит заменить летнюю резину на зимнюю.

Также Соколов рассказал, что нужно сделать с аккумулятором. Специалист сообщил о необходимости проверить уровень электролита и его прозрачность, а также зачистить клеммы от окисления. Кроме того, Соколов указал на важность в проведении проверки моторного масла. Как отмечается, загустевшее от холода масло вызывает повышенный износ деталей.

Также внимание стоит обратить на систему охлаждения, подчеркнул Соколов. Он сообщил о риске поломки двигателя в случае добавления воды в антифризы и смешивания разных видов составов. Эксперт пояснил, что в данном случае необходимо слить остатки и заправить новый антифриз. По его словам, в межсезонье особенно важна исправность тормозной системы. Замену тормозной жидкости важно проводить регулярно, а изношенные колодки менять, добавил Соколов.

Кроме того, водителям необходимо проверять перед наступлением холодов щетки на дворниках. Они могут быстро изнашиваться, указал собеседник. По его словам, для снижения риска возникновения коррозии кузова целесообразно обработать поверхности специальными средствами защиты. Также он рекомендовал проверить замки, так как, попав в щели, вода может замерзнуть и помешать открытию двери. Осуществлять их обработку водоотталкивающими аэрозолями и силиконовыми смазками следует заблаговременно, добавил Соколов.

Кроме того, как уточнил эксперт, водителям стоит проверить и печку. Он пояснил, что поток воздуха должен распространяться равномерно и ощущаться в районе колен.