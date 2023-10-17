Автоэксперт критически оценил идею продлить срок скидки на уплату штрафов

«Были уже идеи, близкие к этой, в части увеличения льгот или продлений. Эти идеи непроходные по двум причинам. Во-первых, очень много противников таких идей, они считают, что сам факт уплаты штрафа со скидкой уже носит странный подтекст. Человек нарушает закон, а ему дают какую-то скидку. Это лобби довольно сильное. А с другой стороны, любое дальнейшее послабление может и не привести к улучшению собираемости штрафов», — пояснил автоэксперт.