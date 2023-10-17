Дилеры рассказали, пользуется ли спросом новый «Москвич-6»

Портал Autonews сообщил об отсутствии спроса со стороны россиян на долгожданные лифтбеки «Москвич-6» в столичных дилерских центрах бренда. Напомним, что к понедельнику данные автомобили получили почти все дилеры «Москвича».

По словам одного из менеджеров, «машины только-только прибыли, никакой рекламы еще не было».

Так, клиенты, вероятно, не осведомлены о поступлении машин в продажу в связи с отсутствием объявлений, отметил он.

Другой дилер также сообщил, что пока холдинг не продал ни одного лифтбека. Кроме того, он уточнил, что конкурентам тоже пока не удалось продать эти модели. Представитель центра сообщил, что первому клиенту будет сделано «самое выгодное предложение».

Как сообщает портал, возможно, речь идет о бесплатном дополнительном оборудовании от дилера.

Напомним, что производство лифтбека «Москвич-6» стартовало в начале сентября.