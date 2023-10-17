Финансовый эксперт объяснил, какой кредит выгоднее при покупке авто

Автокредит выгоднее, чем потребительский кредит при покупке машины. В настоящий момент авто на российском рынке дорожают, поэтому людям так или иначе часто приходится прибегать к займам при совершении такой покупки.

Потребительский кредит более рискованный, под него банкам приходится создавать больше резервов, поэтому и ставка по нему на 5-7% выше, чем по автокредиту, рассказал независимый финансовый консультант, эксперт по экономике и финансам Виталий Калугин изданию aif.ru. При оформлении автокредита автомобиль чаще всего выступает залогом, что влияет на снижение ставки по займу.

Тем временем Национальный автомобильный союз (НАС) написал письмо вице-премьеру Денису Мантурову, главам Центробанка и ФАС, в котором констатирует, что автокредиты стоят все дороже, и в связи с этим предлагает ограничить размер комиссий дилеров при продаже авто в кредит.